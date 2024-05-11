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Beyaz Gazete
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AKSUNGUR SİHA göğüs kabarttı! MAM-T atışı tam isabet

Başarıyla devam eden Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleşti.

AKSUNGUR SİHA göğüs kabarttı! MAM-T atışı tam isabet
Ekleme: 11.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
AKSUNGUR SİHA göğüs kabarttı! MAM-T atışı tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışının tam isabetle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.

AKSUNGUR SİHA göğüs kabarttı! MAM-T atışı tam isabet