ABD katliamı ‘makul’ buldu! Tahliye emri verildi!

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen 'güvenli bölgelere' gitmelerini istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen 'güvenli bölgelere' yönelmeleri çağrısında bulundu.Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi. İsrailli Sözcü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki, Cibaliya bölgesi, Selam, Nur, Tel Zater, Beyt Lahiya, Cibaliya Kampı, İzbet Mellin, Ravda, Nuzhe, El-Cerin, Nahda ve Zuhur mahallelerindeki Filistinlilerin de bulundukları yerlerden çıkmaları ve kentin batısına geçmeleri gerektiğini kaydetti.Kuzeydeki Filistinlilerin, tel örgülere yaklaşmalarının yasak olduğunu aktaran Adraee, paylaşımında boşaltılması istenen bölgelerin haritalarına da yer verdi.ABD'de Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki değerlendirmenin 'makul' olduğu sonucuna vardığını ancak askeri yardımların durdurulmasını haklı çıkaracak belirli örnekler bulamadığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı, şubat ayında Başkan Joe Biden'ın talebiyle hazırladığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ihlal olup olmadığıyla ilgili raporunu Kongreye sundu.Kısaca NSM-20 olarak bilinen Ulusal Güvenlik Memorandumu raporunda Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki değerlendirmenin 'makul' olduğu sonucuna vardı.Raporda, 'İsrail askeri operasyonlarında sivillerin zararını azaltmaya yönelik en iyi uygulamaları hayata geçirecek bilgi, deneyim ve araçlara sahiptir' denilirken, ancak 'yüksek düzeyde sivil kayıpları da dahil olmak üzere sahadaki sonuçların, İsrail Savunma Kuvvetlerinin bunları yeterince kullanıp kullanmadığına ilişkin önemli soruları gündeme getirdiğine' işaret edildi.İsrail'in, 'insan hakları hukuku ihlallerini içerdiği iddia edilen belirli olaylarda ABD silahlarının kullanılıp kullanılmadığını doğrulamak için tam bilgi paylaşmadığı' belirtilen raporun, öte yandan, İsrail'in mart ayında uluslararası hukuka uygun olarak ABD silahlarını kullanacağına dair verdiği güvencelerin 'inandırıcı ve güvenilir' olduğu ve dolayısıyla ABD askeri yardımının devam etmesine izin verildiği kaydedildi.Raporda, varılan sonucun kısmen savaş bölgesinden güvenilir bilgi toplamanın zorluğuna ve Hamas'ın yoğun nüfuslu bölgelerde faaliyet gösterme şekline dayandığı savunulurken, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yapılan insani yardımları kasıtlı olarak engellediğine de rastlanmadığı öne sürüldü.ABD medyasında, Dışişleri Bakanlığının Kongreye sunduğu raporun, özellikle İsrail'in Gazze'de ABD silahları ile ayrım yapmadan sivilleri öldürdüğüne ve insani yardımları kasıtlı olarak engellediğine inanan Kongredeki Demokratları kızdıracağı değerlendirmesi yapıldı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin hazırlanan raporu ABD Kongresi'ne sundu. ABD silahlarının Gazze'de uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanılmış olabileceği belirtilen raporda, bu konuda kesin bilgiye sahip olunmadığı ifade edildi. Raporda sivil kayıpları azaltma konusunda İsrail'e yönelik eleştiriler dikkat çekti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin merakla beklenen raporu ABD Kongresi'ne sundu. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan diplomatların görüşleri ile Pentagon ve Beyaz Saray'dan sağlanan bilgiler ışığında hazırlanan raporda İsrail'e yönelik eleştiriler dikkat çekti. İsrail'in 1 Ocak 2023'ten bu yılın Nisan ayı sonuna kadar olan dönemde uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine dair iddialar olduğu belirtilen raporda, bu eylemlerde ABD silahlarının kullanılıp kullanılmadığına dair 'kesin bilgiye' sahip olunmadığı ifade edildi.Buna rağmen, İsrail'in ABD yapımı savunma malzemelerine önemli ölçüde bağımlı olduğuna dikkat çekilen raporda, 'Bu malzemelerin 7 Ekim'den bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası insani hukuk yükümlülüklerine veya sivillere yönelik zararı azaltmaya yönelik uygulamalara aykırı şekilde kullanılmış olabileceğini değerlendirmek mümkündür' ifadeleri kullanıldı. Raporda, Gazze'deki şartların bölgede yaşanan bireysel olaylara ilişkin kesin bulgulara ulaşmayı zorlaştırdığı kaydedildi.