İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi.Y.Y. (24) isimli uyuşturucu madde satıcısı, satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 93 gram Marihuana maddesi, bir hassas terazi, bir cep telefonu ve 15 bin 210 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Y.Y. adlı uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.