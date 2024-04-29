Balıkesir’de 2 otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 12.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Balıkesir Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Z.A.E (25) yönetimindeki 35 ARL 888 plakalı otomobil, Mustafa Dağ'ın kullandığı 10 UF 635 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Dağ ve yanındaki A.B. (70), N.K. (40), İ.B. (70) ile diğer otomobilin sürücüsü Z.A.E ve yanındaki A.A.S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Dağ, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralılardan A.B., N.K. ve İ.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.