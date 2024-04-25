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Beyaz Gazete
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MSB: Son 1 haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son 1 haftada 54 teröristin, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 360’ı Irak’ın, 442’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB: Son 1 haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 25.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
MSB: Son 1 haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

MSB'den yapılan açıklamalar şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesini; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürmektedir.

Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 54, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 360’ı Irak’ın, 442’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Kararlı operasyonlarımız sonucu Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha 21 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.