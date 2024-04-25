MSB: Son 1 haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son 1 haftada 54 teröristin, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 360’ı Irak’ın, 442’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.MSB'den yapılan açıklamalar şöyle:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesini; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürmektedir.Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 54, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 360’ı Irak’ın, 442’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Kararlı operasyonlarımız sonucu Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha 21 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.