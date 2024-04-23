SGK listeledi: Kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 yaşında erken emeklilik onayı geldi! 1994 – 2021 girişliler bayram edecek

Çalışma hayatında erken emeklilik hedefleyen bireyler için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan imkanlar dikkat çekiyor. Emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlama isteği olanlar için, SGK uzmanlarına göre, bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı bulunuyor.İş gücü kaybı yaşayan ve 1800 prim gününü dolduran sigortalılar, erken emeklilik hakkından yararlanabilmektedir.Mevzuata göre, malulen emekli olabilmek için sigortalının en az 5 yıl süresince prim ödemesi yapması gerekmektedir. Ayrıca, en az 10 yıl sigortalı olma şartı da aranmaktadır.Bununla birlikte, iş gücü kaybının en az yüzde 60 seviyesinde olduğunu resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemek gerekmektedir.Bu rapor, tüberküloz, AIDS, organ yetmezlikleri, beyin felci, Parkinson, kanser gibi birçok ciddi hastalığa sahip olanların iş gücü kaybını göstermektedir.Malulen emeklilik imkanı, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) veya 4C (Emekli Sandığı) sigorta kollarından herhangi birine mensup olanlar için geçerli.En az 1800 prim günü ödemiş olmak ve iş gücü kaybının resmi raporla belgelendirilmesi ise ortak şartlar arasında yer alıyor.SSK'lılar işten ayrılmalı, Bağ-Kur'lular ticari faaliyetlerine son vermeli ve Emekli Sandığı'ndaki çalışanlar görevlerinden ayrılmalıdır.Malulen emeklilik imkanı, iş gücü kaybı yaşayan ve sağlık durumu nedeniyle çalışma hayatına devam etmesi zorlaşan bireyler için önemli bir finansal destek sağlamakta.Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin, ilgili belgeleri toplamaları ve resmi süreci takip etmeleri gerekmektedir.Sonuç olarak, 1800 prim günüyle malulen emeklilik imkanı, iş gücü kaybı yaşayan bireylerin erken emeklilik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.Bu düzenleme, sağlık durumu nedeniyle çalışma kapasitesi azalmış olanların maddi güvenceye kavuşmalarına yardımcı olmaktadır. Ancak, başvuru sürecinde ilgili şartları sağlamak ve resmi belgeleri temin etmek önemli.KISMİ emeklilik sistemi, son zamanlarda torba yasa gündemiyle birlikte hız kazanmış durumda.Kısmi emeklilik imkanıyla birlikte, en az 10 yıl prim ödeyenler emeklilik hakkı elde edebiliyor.Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır.Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir.Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.EYT düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri de kısmi emeklilik hakkından faydalanabilmektedir.8 Eylül 1999 tarihinden önce tarım sigortası olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde EYT'den emekli olabilirler.Bu kişiler, kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 yaş aralığında emekli olma hakkına sahiptir.Bu kişiler 10 yıl (3600 prim günü) doldurduklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kısmi emeklilik için 4500 prim günü (12.5 yıl) ödemeleri gerekmektedir.Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.