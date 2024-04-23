DEM'den yeni 'İstiklal Marşı' hazımsızlığı! 23 Nisan kutlamalarında skandal provokasyon

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Anıtpark'ta düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.23 Nisan kutlamaları, valilik önünde devam etti. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Protokolde yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin başkanvekili Eser Sönmez, İstiklal Marşı'nı okumaması dikkat çekti. Vali Ali İhsan Su, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'nı okumayan başkanvekili Sönmez ile tokalaşmadı.Törenlerde öğrenciler şiir okudu, dans gösterisi yaptı. Etkinlik kapsamında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Valilik önündeki törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 7. Kolordu Komutanı da katıldı.