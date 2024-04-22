Verdiği tarih uzmanları korkuttu! İnsanlığın sonu mu geliyor?

Yapay zeka ve etik uzmanı Nell Watson, teknolojinin önümüzdeki 12 ay içinde sohbet robotlarından süper akıllı ajanlara nasıl dönüşebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.Yapay zekanın gelişimi, yeni bilgi işlem altyapısına 100 milyar dolarlık devasa bir yatırımla başlayacak, ardından yapay zeka 'bilinçli' hale gelene kadar kendini nasıl geliştireceğini öğrenecek.Watson, Dailymail'e yaptığı açıklamada, bir yıl kısa bir zaman dilimi gibi görünse de ChatGPT'nin de yapay zeka olarak gelişiminin üzerinden 'yalnızca 15 ay' geçtiğinin üzerinde durulması gerektiğini söyledi.Gelişmelerin çılgınca bir hızla ilerlediğini söyleyen Watson, her seferinde gelişimin hızını daha da artırdığını gösteriyor.'Makineyi Evcilleştirmek' adlı kitabında Watson, insanüstü yapay zekanın insan yeteneklerinin çok ötesinde sistemler olarak tanımlamıştı.Ancak uzman, yapay zekanın süper bir ajan haline gelmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Watson, böyle bir yapay zekanın olağanüstü yeteneklerinin aynı zamanda insanları aldatma, toplumu derinden etkileme ve insanlığı tehlike olarak algılarsa insanlığa karşı adımlar atma potansiyelinin de önemli riskler olduğunu söyledi.Watson, geriye kalan teknolojik sıçramalar çok büyük olsa da yapay zekanın bazı engellerin aşılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.