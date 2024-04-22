Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya'nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz bulutu ve toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.BURSA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEDİRNE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 24°CGenellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutluANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 22°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .GİRESUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAMSUN °C, 22°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutluKARS °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutluMALATYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 28°CAz bulutlu