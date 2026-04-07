Teröristlere Geçit Yok! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kararlılık Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz.'