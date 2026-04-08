Bakanlık Duyurdu! Zincir Markette Fahiş Fiyat Skandalı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir zincir marketle ilgili CİMER üzerinden gelen şikayetler üzerine başlatılan incelemeye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Diyarbakır ve Balıkesir'deki incelemelerde de fahiş fiyat uygulandığının tespit edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu zincir marketteki çok sayıda üründe fahiş fiyat uygulandığının tespit edildiği belirtildi.Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında, CİMER üzerinden iletilen şikayetler doğrultusunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik denetimler gerçekleştirildi; meyve ve sebze ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde; salkım domates, domates, portakal, çarliston biber, kapya biber, salçalık biber, dolmalık biber, sivri biber, köy biberi, çalı fasulyesi, maydanoz, dereotu, beyaz turp ve zencefil ürünlerinde yapılan alış ve satış fiyatları karşılaştırıldığında, ilgili ürünlerde fahiş fiyat artışı uygulandığına yönelik güçlü bulgulara ulaşıldığı tespit edildi.Ticaret Bakanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda adı geçen işletmede satışa sunulan çok sayıda üründe fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmış olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz, ülke genelinde tavizsiz şekilde devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.Bakanlıktan Diyarbakır ve Balıkesir'de gerçekleştirilen denetim ve incelemelere ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; kırmızı kapya ve yeşil sivri biber ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.Yapılan incelemelerde;Kırmızı kapya biber ürününün, Adana ili Karataş ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren komisyoncudan 7,00 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır'da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 30,00 TL'den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199,99 TL'den sunulduğu,Yeşil sivri biber ürününün, Diyarbakır'da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 20,00 TL'den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 249,99 TL'den sunulduğutespit edilmiştir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir.Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; yurt genelinde olduğu gibi, Diyarbakır'da faaliyet gösteren firmalara yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; geleneksel salatalık ve yeşil sivri biber ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.Yapılan incelemelerde;Geleneksel salatalık ürününün, Konya ili Ereğli ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren üreticiden 5,30 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır'da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 12,00 TL'den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 79,90 TL'den sunulduğu,Yeşil sivri biber ürününün, Mersin ili Akdeniz ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren üreticiden 130,00 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün ilgili firma tarafından zincir markete 140,00 TL'den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 249,99 TL'den sunulduğutespit edilmiştir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir.Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz, ülke genelinde tavizsiz şekilde devam edecektir.'Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Balıkesir İl Müdürlüğümüzce 06–07 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde; marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.Yapılan incelemelerde;Balıkesir ili Altıeylül ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette satışa sunulan kokteyl domates ürününün, ilgili firma tarafından 148,48 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 258,00 TL'den sunulduğu tespit edilmiş olup, ürün bazında haksız fiyat artışı şüphesi oluşması nedeniyle firmadan savunma talep edilmiştir.Ayrıca denetimler kapsamında, iki gün boyunca toplam 8 marketin meyve ve sebze reyonlarında 28 farklı üründe haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirilmiş; künye bilgisi bulunmayan işletmeler uyarılarak takibe alınmıştır.İşletmelere ilişkin gerekli idari süreçler başlatılmıştır.Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz, ülke genelinde tavizsiz şekilde devam edecektir.