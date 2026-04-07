İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu Önünde Silah Sesleri

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada teröristlerden birinin öldüğü 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.İstihbarat birimlerinin ilk değerlendirmelerine göre saldırıyı DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor.İstanbul Valisi Davut Gül, "2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. 1 terörist öldürüldü 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani konsoloslukta yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Tamamı da etkisiz hale getirildi. 1'i ölü olarak 2 kişi de yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmada 2 polisimiz yaralanmış ve hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralı polislerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." dedi.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "Öldürülen teröristin ismi Yunus E.S., diğerlerinin ismi Onur Ç. ve Enes Ç. olduğu belirlendi. Diğer ikisinden bir tanesinin durumu ağır... Öldürülen teröristin DEAŞ bağlantısı tespit edildi. " dedi.Olayın gerçekleştiği alan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında bariyerler vasıtasıyla kapatıldı. Giriş çıkışta özel hareket polisi beklerken, birçok takviye kuvvet sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği alanın yakınında bulunan Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Polisin dron yardımıyla alan kontrolü devam ederken çevrede yaya trafiği kontrollü olarak devam ediyor.