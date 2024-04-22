Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu binlerce personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

26 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 4.986 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar, son başvuru tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylar belli olmasıyla memur adayları aratmalarını sıklaştırdı.26 kamu kuruluşu toplamda 4.986 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER, Göç İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.Başvurular, adayların https://sinav.gib.gov.tr adresindeki 'Online Sınav Sistemi'ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 44 nitelikli işçi alımı yapacak.İlan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 11 araştırmacı alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, araştırmacı hizmet grubunda görev alacak 11 proje personeli kadrosu için başvurular 25 Nisan'a kadar yapılabilecek. İstihdam edilecek personel, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.Rekabet Kurumu, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden başvuru yapabilecek.Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere avukat, arşiv uzmanı, büro personeli, mimar, mühendis (Elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, harita, yazılım, inşaat), tekniker (mühendis, inşaat, elektrik-elektronik), teknisyen (sıhhi tesisat, klima, marangoz), destek personeli (Şoför, temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, garson) pozisyonları için 1608 adet 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ankara ve İstanbul'da yer alan yerleşkeleri için Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı, Temizlik, Bulaşıkçı) pozisyonlarına toplamda 76 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun, yazılım alanında en az 3 diğer alanlarda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyen adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 23:59:59'a kadar sürecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda alınacak.SPK, Ankara Merkez veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık hizmetleri sınıfında buluna 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel alımı yapacak.SPK personel alımı başvuruları 16 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde istihdam etmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (Şoför), mühendis, tekniker (Uçak bakım), büro personeli (grafiker) pozisyonları için toplamda 124 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.Adaylar 16 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 26 Nisan 2024 gecesi saat 23:59'da sona erecek. Bu süre uzatılmayacak.OGM taşra teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu.Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek.OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 engelli ve 38 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 68 daimi işçi alınacak.Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 22-26 Nisan döneminde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili OGM internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı (İlkadım/SAMSUN) işyerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 28 sürekli işçi alımı yapılacak.16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 3 (üç) Araştırmacı (Doçent) ve 19 (ondokuz) Ar-Ge Uzmanı personel alımı gerçekleştirilecek.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle de 23 hemşire, 2 sağlık fizikçisi, 1 büro personeli, 1 teknisyen (İnşaat Teknisyeni) olmak üzere toplamda 33 sözleşmeli personel alımı yapacak.18 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI 8 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAKDışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.17 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel alınacak.Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet sitesinden 30 Nisan'a kadar yapabilecek.Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.Alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak. İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek.Belirlenen asıl ve yedek adayların listesi, son başvuru tarihinin ardından 1 ay içerisinde 'www.erciyes.edu.tr' internet sitesinden yayımlanacak.Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak.DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 Büro Personeli ve 2 Teknisyen olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alımı yapılacak.17 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 382 sürekli işçi alımına ilişkin kura, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.Sınavların sonucunda ise İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, güvenlik görevlisi kadrosunda 150 erkek, 50 kadın, temizlik görevlisi kadrosunda 120 erkek, 20 kadın ve şoför kadrosunda 42 erkek alınacak.Başvurular, 22-26 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihleri ile sonrasında sınav sonuçlarını Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) görebilecek.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonları için 11 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 65 sözleşmeli personel alımı yapacak.20 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 25 işçi alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 10 matbaa işçisi, 6 hadde işçisi, 3 dökümcü, 2 metal pres makinesi operatörü, 2 makine bakım onarım teknisyeni, 1 forklift operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplamda 25 kamu işçisi alacak.Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğümüne bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümünde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 5 daimi işçi alımı yapılacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.