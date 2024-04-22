İsrail katliama doymuyor: Can kaybı 34 bini aştı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında 198 gün geride kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda can kaybı 34 bin 97’ye ulaştı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 198 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 980'e yükseldiği aktarıldı.