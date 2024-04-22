Gaziantep’te 2 bin 500 aile için köy evleri yükseliyor! Depreme, yangına dayanıklı, doğayla iç içe

Çelik konstrüksiyonlu evlerin, kısa sürede tamamlanması ve depreme dayanıklı olması dolayısıyla tercih edildiğini belirten Taşdemir, evlerin yangın dayanımı yüksek malzemelerle de imal edildiğine dikkati çekti. Taşdemir, afetzedelerin deprem ve yangın dayanımı yüksek evlerinde daha güvenli ve huzur içinde yaşayacağını sözlerine ekledi.İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 'Maalesef deprem kırsalda da büyük bir yıkıma neden oldu. Evleri yıkılan hak sahiplerinin AFAD Başkanlığımız tarafından tespit edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen yapıma başladı. Köylerinde son aşamaya geldik. Köy evlerinin yanı sıra isteyen vatandaşımız da yerinde dönüşüm için başvurmuştu. Onlar da inşaatlarına başlamış durumdalar. Evlerin teslimi için son kontroller yapılıyor' dedi.Köylerinde yıkılan evlerin yerine, belirlenen bir arazide ev yapıldığını belirten Bayatlı Muhtarı Osman Şinkan, 'Evlerin yapımı devam ediyor. Depremden hemen sonra devletimizin imkanları seferber edildi. İsteyene çadır, isteyene konteyner verildi. Kendim ve çocuklarım için yeni ev yapmıştık. Şükür bizim evlerimize bir şey olmadı ama akrabalarım ve köylülerimden evleri yıkılanlar oldu. Onlara da devletimiz el uzattı. Şimdi de yeni evler yapıyor. Evlerin demirden olması, temelinin iyi olması deprem riskini ortadan kaldırıyor. Devletimiz büyük devlet, yaparsa en iyisini yapar' dedi.Köy evlerinin yapımını dört gözle bekleyen depremzede köylüler ise evlerin inşa teknoloji nedeniyle güvenilir olacağını belirten köylülerden Ahmet Doğan ise , 'Eskiden yığma olarak yaptığımız evlerde kalıyorduk. Son yıllarda imkanların artmasıyla herkes arsasına veya tarlasına 2-3 katlı evler yaptı ama depremde bunların çoğu yıkıldı. Devletimiz bizim için en güvenilir evleri inşa ediyor. İçine geçip herhangi bir endişe duymadan başımıza yastığa koyacağız. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Depremden bu yana devlet elini üstümüzden çekmedi' diye konuştu.Depremden 1 yıl önce yaptığı evinin büyük hasar aldığını belirten Ahmet Erkan ise, 'Uzun süre kirada kalmıştı. Para biriktirip aldığımız arsada altı ahır, üstü ev olacak şekilde bir yer yaptık. Depremde büyük bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. Şükür canımızı kurtardık ama ağır hasar aldı. Demek ki yeni yapmak yetmiyor, iyi yapmak da gerekiyormuş. Şimdi TOKİ bizim için 250 evin olacağı yeni bir köy inşa ediyor. Evler bitmek üzere ve çok sağlam yapılıyor. Burada insanlar güven içinde yaşayacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın' dedi.