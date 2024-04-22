Gaziantep’te 2 bin 500 aile için köy evleri yükseliyor! Depreme, yangına dayanıklı, doğayla iç içe
6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde sadece şehirler değil, köylerde de büyük yıkımlar yaşandı. Vatandaşa elini uzan devlet tıpkı şehirlerde yaptığı güvenilir konutlar gibi köylerde de güvenilir ve doğayla iç içe evler inşa ediyor. Gaziantep'te de yaklaşık 2 bin 500 aile için köylerde yapılan evler birer birer yükseliyor. Hafif çelik konstrüksiyon ve radye temelle inşa edilen evler depremin yanı sıra yangına da dayanıklı. Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Şehitkâmil ilçelerinde yıkılan köy evlerinin yerine ileri yapı teknolojisiyle yapılan köy evleri hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, "Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, afetzedelere güvenli, doğayla iç içe yaşam imkânı sunması amaçlanıyor. Hafif çelik konstrüksiyon köy evlerinin her biri 600 metrekare alanda inşa ediliyor" dedi.
TESLİM AŞAMINA GELİNDİ
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 'Maalesef deprem kırsalda da büyük bir yıkıma neden oldu. Evleri yıkılan hak sahiplerinin AFAD Başkanlığımız tarafından tespit edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen yapıma başladı. Köylerinde son aşamaya geldik. Köy evlerinin yanı sıra isteyen vatandaşımız da yerinde dönüşüm için başvurmuştu. Onlar da inşaatlarına başlamış durumdalar. Evlerin teslimi için son kontroller yapılıyor' dedi.
DEVLET EN İYİSİNİ YAPAR
Köylerinde yıkılan evlerin yerine, belirlenen bir arazide ev yapıldığını belirten Bayatlı Muhtarı Osman Şinkan, 'Evlerin yapımı devam ediyor. Depremden hemen sonra devletimizin imkanları seferber edildi. İsteyene çadır, isteyene konteyner verildi. Kendim ve çocuklarım için yeni ev yapmıştık. Şükür bizim evlerimize bir şey olmadı ama akrabalarım ve köylülerimden evleri yıkılanlar oldu. Onlara da devletimiz el uzattı. Şimdi de yeni evler yapıyor. Evlerin demirden olması, temelinin iyi olması deprem riskini ortadan kaldırıyor. Devletimiz büyük devlet, yaparsa en iyisini yapar' dedi.
ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN
Köy evlerinin yapımını dört gözle bekleyen depremzede köylüler ise evlerin inşa teknoloji nedeniyle güvenilir olacağını belirten köylülerden Ahmet Doğan ise , 'Eskiden yığma olarak yaptığımız evlerde kalıyorduk. Son yıllarda imkanların artmasıyla herkes arsasına veya tarlasına 2-3 katlı evler yaptı ama depremde bunların çoğu yıkıldı. Devletimiz bizim için en güvenilir evleri inşa ediyor. İçine geçip herhangi bir endişe duymadan başımıza yastığa koyacağız. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Depremden bu yana devlet elini üstümüzden çekmedi' diye konuştu.
EVLER ÇOK SAĞLAM
Depremden 1 yıl önce yaptığı evinin büyük hasar aldığını belirten Ahmet Erkan ise, 'Uzun süre kirada kalmıştı. Para biriktirip aldığımız arsada altı ahır, üstü ev olacak şekilde bir yer yaptık. Depremde büyük bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. Şükür canımızı kurtardık ama ağır hasar aldı. Demek ki yeni yapmak yetmiyor, iyi yapmak da gerekiyormuş. Şimdi TOKİ bizim için 250 evin olacağı yeni bir köy inşa ediyor. Evler bitmek üzere ve çok sağlam yapılıyor. Burada insanlar güven içinde yaşayacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın' dedi.