AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulunndu.Programın açılışını bayrama özel olarak çocuklar yaparken, konuk olarak da Filistinli çocuklar yer aldı.Gökçek, Filistinli çocukların yaşadıklarını unutmayarak, 'Tüm dünyadaki çocuklar gibi Filistin'deki çocuklarımızın da bu bayramı paylaşmak, bu coşkuyu hissetmek en büyük hakları. Maalesef katil İsrail, çocukların elinden bu haklarını da alıyor.' ifadelerini kullandı.'Sandıktan çıkan durum her ne olursa olsun buna saygı duymamız gerekiyor. Özellikle burada vatandaşımızlarımızın bizlere karşı bir mesaj verdiği çok açık ve net ortadadır. Ama vatandaşlarımız bu mesajı verirken şöyle de bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da söylemek isterim. Vatandaşımızın çoğunluk bir kısmı sandığa gidip oy kullanmadı. Bu kişiler şunu söylemek de istedi aslında burada şöyle bir mesaj da var; 'Biz CHP'ye ya da diğerlerine karşı da güvenimiz yok ama sizin uyguladığınız bazı politikalar veya buna benzer hizmetleriniz dolayısıyla memnun olmadığımız yönler de var' şeklinde yorumlanabilir.Sayın Cumhurbaşkanımız seçim sonuçlarını gerektiği şekilde değerlendirecek ve buna göre hareket edecektir.'Son dönemlerde CHP ve onunla birlikte hareket eden muhalefet bir taktik ve bir plan doğrultusunda hareket ediyor. Bu taktik nedir? Tek tek adam avlama işi... Şimdi seçim bittikten sonra, aklın sıra sayın Cumhurbaşkanımıza ya da partinin içerisindekilere bazen bizim taraftarımız olan kişilere -bunu halk bazında konuşmuyoru- Eskiden bizim aramızda bulunmuş olabilir ama şu anda herhangi bir aktif görevi olmayan kişilerden bahsediyorum. Genel başkan yardımcılarımız, genel başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız hakkında olur olmadık yazılar yazmaya başladılar. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin istemiş olduğu bir durum.Bir kurumda bir kişi bir işi iyi yapar ya da kötü yapar. Biz bunu kendi içimizde oturur, değerlendirir, buna göre bir taktirde bulunur Cumhurbaşkanımız ve parti yönetimimiz ve buna göre hareket edilir.3 tane genel başkan yardımcısına yüklenmek, bir tane genel başkan vekiline yüklenmek, grup başkan vekillerine yüklenmek doğru ve adaletli bir durum değil.''Ben gece gündüz arazideyim, bayramda da sürekli vatandaşın içinde gezdim. Vatandaşın ekonomik noktada sıkıntılarını sürekli olarak dile gietiriyor. Ancak bunu Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bu bir geçiş süreci. Allah izin verirse 2 sene sonra bu işlerin tamamen düzelmeye başladığını ve 3 sene sonra tamamen ortadan kalktığını göreceğiz. Hazirandan sonra bu işin düzelmeye başladığını zaten göreceğiz.Ben bile ,milletvekili olarak, pazara gidiyorum domates 10 lira, manava gidiyorum domates 28 lira. Bunu Beyaz TV ekranlarında gördük, gidip özellikle fiyatları çektiler. Pazar ve manavdan sonra merak ettim, arkadaşlardan aynı muhitteki market fiyatını öğrenmelerini rica ettim. 47 lira.. Ve bu 47 liraya lükse marketlerde 74 liraya kadar gidiyor.Biri 10 liraya satıyor biri de 74 TL'ye kadar satabiliyor. Ben kıymetli esnafımızın tabii ki, kirası, elektiriği vs. sıkıntısını dile getireceğini biliyorum. Ama aynı domates, 10 liralık domates markette 50 lira olamaz.''Yaptıkları terbiyesizlik yine her zamanki gibi. Çünkü bunlar her konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını kullanacaklar, işine geldikleri zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasası böyle diyor diyecek, işine geldiği zaman kürsüye çıkıp 'ben bunu konuşurum' diye ahkam kesecek ama İstiklal Marşını okumayı ve saygı duruşunu kabul etmeyecekler.Bunlar ne ister biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde CHP iktidar olsun, bunlar utanmasalar İstiklal Marşını kaldırmaya kalkarlar. DEM Partililerin elinde olursa, İstiklal Marşını kaldırmaya kalkarlar. Zaten okumuyorlar da...İstiklal Marşı'nı okumak istemiyor musunuz? Türk bayrağını görmekten rahatsız mısınız? Gidin başka devlette yaşayın.'Meclis salonunda Türk bayrağının kaldırımasının destekçisi CHP. Bunlara bu yüzü Cumhuriyet Halk Partisi veriyor. NEdir sizin bu Türk bayrağı düşmanlığınız? Milletin gözü önünde Türk bayrağını kaldıran, arkada da teröristlere desteğini her türlü şekilde veriyor, sonra da kayyumlarla elimizden özgürlüklerimizi alıyorsunuz diyorlar.CHP resmen DEM Parti'nin yaptığı devlete başkaldırıda destekçisi olmaya başladı.'