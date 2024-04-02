Metine ve Gara'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye ve Irak'ın Dışişleri Bakanlıkları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.Yapılan görüşmede, iki ülke yetkililer Kuzey Irak'ı ele aldı.Bölgede güvenliğin geniş kapsamlı olarak sağlanması adına atılacak adımlar görüşüldü.Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını sona erdirmeye yönelik kararlılığa vurgu yapılan toplantıda, Irak'ın kuzeyine düzenlenecek yeni operasyon için nasıl bir yol izleneceği de ele alındı.Büyük operasyon öncesi de kahraman Mehmetçik bugün bölgede temizliğe başladı.Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.'Aon terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar...'Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!'