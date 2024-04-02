Kayseri'de kamyonun freni boşaldı: 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durdu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde feci bir kaza yaşandı.Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen park halindeki plakasız kamyon, freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 10 araca ve 4 iş yerine çarpıp yaklaşık 50 metre sonra durabildi.Yaralananın olmadığı kazada iş yerleri ve araçlar zarar gördü.Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.