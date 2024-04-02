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Kayseri'de kamyonun freni boşaldı: 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durdu

Yahyalı ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.

Ekleme: 2.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 2.04.2024 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de kamyonun freni boşaldı: 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durduKayseri'nin Yahyalı ilçesinde feci bir kaza yaşandı.

Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen park halindeki plakasız kamyon, freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 10 araca ve 4 iş yerine çarpıp yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

İş yerleri ve araçlar zarar gördü

Yaralananın olmadığı kazada iş yerleri ve araçlar zarar gördü.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de kamyonun freni boşaldı: 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durdu