Kayseri'de kamyonun freni boşaldı: 10 araç ve 4 iş yerine çarparak durdu
Yahyalı ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde feci bir kaza yaşandı.
Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen park halindeki plakasız kamyon, freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 10 araca ve 4 iş yerine çarpıp yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
İş yerleri ve araçlar zarar gördü
Yaralananın olmadığı kazada iş yerleri ve araçlar zarar gördü.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yeni Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen park halindeki plakasız kamyon, freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 10 araca ve 4 iş yerine çarpıp yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
İş yerleri ve araçlar zarar gördü
Yaralananın olmadığı kazada iş yerleri ve araçlar zarar gördü.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.