Google'a gizli sekme cezası! 5 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Google, 2020'de açılan 'Gizli Sekme' davası ile ilgili olarak anlaşma yoluna gitti. Şirket, anlaşma kapsamında 5 milyar dolar ödeyecek.Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'ndeki belgelere göre Google, çevrim içi gezintilerde anonim seçeneğini kullandığı halde bilgileri izinsiz kullanılan 50 davacıyı temsil eden 3 avukatlık firması ile anlaşmaya vardı.Google, milyonlarca kullanıcının internette gezinme geçmişine ilişkin verileri silecek.Yaklaşık 4 yıl önce açılan davada Google, anonim tarama seçeneğini kullanan herkesin etkinliğini nasıl izlediği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.ABD Adalet Bakanlığı, biri 2020'de diğeri 2023'te olmak üzere tekelleşme politikası uyguladığı iddiasıyla Google'a iki ayrı 'antitröst' davası açmıştı.Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, ilk olarak 2018 yılında Google'ın gizli modu etkin olduğunda bile kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmak için kullanıcıları internet üzerinden izlediğini iddia etmişti.Google normal modda iken zaten kullanıcı verilerini arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıyor, fakat yapılan araştırma Google'ın bunu gizli mod açıkken de yaptığını gösteriyor.İlk olarak 2018 yılında ortaya atılan iddiaların son günlerde yeniden gündeme gelmesiyle harekete geçen Kaliforniyalı bir grup internet kullanıcısı, 2020 yılında Google'a 5 milyar dolarlık dava açmıştı.Google, dava süreci boyunca Gizli Sekme modundaki kullanıcılardan veri topladığını reddetmedi.Ancak şirket, toplanan verilerin içerikler, ürünler, pazarlama ve performans değerlendirmesi ile ilgili olduğunu söyledi.