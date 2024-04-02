Gazze'de can kaybı 32 bin 916'ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze halkına zulmetmeye devam ediyor.7 Ekim'den bu ya hem saldırılarla hem de açlıkla savaşan Gazze, adeta ölümle pençeleşiyor.ABD'nin desteğini arkasında hisseden İsrail ordusu, tüm uluslararası uyarılara rağmen savaş ve insanlık suçu işlemeyi sürdürüyor.İsrail hedef gözetmeksizin bombalıyorSivillerin sığındığı yerleşim yerlerine savaş uçaklarıyla her gün saldırı düzenleyen İsrail ordusu, ibadethaneleri ve hastaneleri de vuruyor.Filistin Sağlık Bakanlığı 179 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca, bölgedeki bombardımanın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 32 bin 916’ya, yaralananların sayısının ise 75 bin 494’e yükseldiği belirtildi.İsrail güçlerinin dün gece Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinin güneyindeki El-Bashir Camii’ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.El-Hakar bölgesinde bulunan cami saldırısında yaralanan 17 Filistinli El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı nedeniyle caminin çevresinde bulunan çok sayıda ev de hasar gördü.