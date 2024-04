Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

Tokat, peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Çarşamba akşamı 4.7 ve 4.1'lik iki depremin ardından Tokat, dün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı. Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedilen depremlerin ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri düğmeye bastı.Tokat, gece boyu devam eden 4.0, 4.4 ve 4.1 şiddetindeki deprem fırtınalarıyla sarılırken İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 'Dün saat 01.06'da 4.7 ile Tokat Sulusaray Merkezli deprem faaliyeti başlamıştı. Sonra 02.36'da 4.1 akşam üzeri 18.11'de 5.6, 21.43'de 4, 22.31 4.4 olmak üzere 4 üzerinde Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi ve 41'de artçı oldu. Ben hem Tokat'ta hem Yozgat'ta etkilenen bütün vatandaşlarımıza, şehirlerimize, ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında Kadişehri, Çekerek ve Aydıncık olmak üzere 3 ilçede etkilenen bütün köylerimiz şu anda taranmış durumda ve şu ana kadar Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 576 vatandaşımızın ihbarı var.Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, İncelemelerini tamamladılar. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ön incelemeler sonunda Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve 1 fırında hasarlar var. Bunlar yıkık değil hasarlar var. Yarın, gün ışımasıyla beraber hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Ekipler dolaştıktan sonra hasarların oranları ortaya çıkacak. Az hasar, orta hasar veya ağır hasar durumlarını tespit etmiş olacağız. Yozgat ilimizde ise bir ilçede 7 köy, 94 konutta 4 camide ve 3 ahırda şu anda ön hasar tespitlerimiz var. Hasar tespit çalışmalarına başlayacağız' ifadelerini kullandı.İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 'Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Biz onları alıp misafir etmeye hazırız. Sayın Valimiz şu anda yurtları hazır hale getirdi. Vatandaşımıza çağrılar yapıldı. Şu ana kadar 30 vatandaşımız Tokat'ta yurtlarda kalmak üzere müracaatta bulundu. Onları biz misafir edeceğiz. Ama daha fazla talep olursa onları karşılayacak imkanımızın da olduğunu ifade etmek isteriz. Yine vatandaşlarımızın beslenme konusunda 5 bin adet kumanya hazır, şu anda dağıtılıyor. Yine 3 ilçemizde Tokat'ta sıcak yemek çıkarmak üzere aş evleri oluşturuluyor' açıklamasını yaptı.Depremin yıkıma yol açtığı illerden biri olan Yozgat'ta da büyük panik yaşandı. Özellikle Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşsu, Elmalı Çiftliği, Halıköy ve Yelten köylerinde deprem nedeniyle 200'den fazla ev ve ahırlarda hasar olduğu açıklandı.Sarsıntının şiddetini en çok hisseden Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde, valilik kararıyla eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, önceki gün gece meydana gelen depremler nedeniyle Sulusaray İlçesinde incelemelerde bulundukları sırada 5.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, 'Zaten geçmiş olsun ziyaretleri nedeniyle bölgedeydik. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla civardaki illerden ekipler sevk edildi. Şu anda jandarma bölgede saha taramalarını sürdürüyor. En önemlisi can kaybı olmaması, onun dışındaki tüm olumsuzluklar devletimiz tarafından yerine getirilir. Genelde ahşap ve kerpiç binalarda yıkıntı var. Vatandaşlar kesinlikle hasarlı binalara girmesin' uyarısını yaptı.Depremin merkez üssü Sulusaray İlçe Belediye Başkanı Davut Kılıç ise 'Eski tip binalarımızda ve ahşap binalarımızda yıkılma var. Buğdaylı ve Ballıkaya köyleri ile ilçe merkezimizde bazı binalarda yıkılma ve çatlaklar oluştu. Can kay ve ciddi yaralanma yok. Vatandaşlarım özellikle hasarlı binalara kesinlikle girmesinler. Yetkililerin açıklamalarını takip etsinler. Valimiz ve AFAD ekiplerimizle birlikte saha çalışmalarını sürdürüyoruz.ö dedi.Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, depremin hasara neden olduğunu belirterek, 'Çok şükür yaralımız yok. Vefat eden insanımız yok. Herkese geçmiş olsun. Devletin tüm imkanlarıyla sahadayız ve depremin etkileri tespit ediliyor' dedi.AFAD tarafından yapılan uyarının hemen ardından yapılan bir başka açıklamada ise AFAD Başkanı Oktay Memiş'in bölgeye gideceği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de meydana gelen deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili bütün kurumlarımız teyakkuz haline geçirilmiştir. Tokat ilimize; Sivas, Erzurum, Samsun, Çorum, Amasya Yozgat ilimize; Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir, Kırıkkale illerimizdeki AFAD ekipleri sevk edilmiştir. AFAD Başkanımız Okay Memiş, AFAD Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Daire Başkanı deprem bölgesine intikal etmektedir. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde Yeşilyurt ilçesinde 1 kişinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat İlinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas İlinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun.'