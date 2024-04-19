İsrail basınından İran’a yönelik saldırıyla ilgili şok iddia! İlk raporlar çürütüldü

İsrail'in İran'ın İsfahan kentine sabah saatlerinde misilleme saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İsfahan'daki havalimanı ve çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu. İlk raporlara göre; saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, saldırının İsrail uçağından atılan roketlerle yapıldığını iddia etti.

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ile iki ülke arasında yaşanan gerginlik, İran'ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği misilleme ile dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Bu saldırının ardından güvenlik kaynakları bu sabaha karşı İsrail'in füzelerle İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı.İlk raporlara göre saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun İHA'larla gerçekleştirildiği belirtilirken, İsrail basını flaş bir iddia ortaya attı.İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin, kaynağını açıklamadığı haberinde 'Cuma sabahı erken saatlerde İsrail'e ait bir uçağın İran'ın merkezindeki İsfahan'da yer alan İran Hava Kuvvetleri Üssü'nü vuran roketler ateşlediği' kaydedildi.İsrail uçağından saldırı yapıldığı bilgisinin, saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ilk raporlarla çeliştiğine işaret edildi.İsrail, Orta Doğu'da radarlara yakalanmadan İran'a ulaşabilen F-35 uçağına sahip bölgedeki tek ülke konumunda.Öte yandan, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.