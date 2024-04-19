Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'

Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" dedi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, 'Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz' dedi.İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırısına yönelik sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. Musk paylaşımında, 'Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz' ifadelerini kullandı.