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Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'

Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" dedi

Ekleme: 19.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, 'Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz' dedi.

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırısına yönelik sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. Musk paylaşımında, 'Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz' ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'Roketleri yıldızlara göndermeliyiz'