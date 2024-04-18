  • USD: 32,46 - 32,52
  • EURO: 34,53 - 34,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DHKP-C'nin sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral MEŞE’yi yakaladı.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DHKP-C'nin sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı
Ekleme: 18.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DHKP-C'nin sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.