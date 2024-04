Yılmaz Tunç'tan sokak köpeği açıklaması: İnsanımızın can emniyeti başta gelen görevimiz

Başıboş köpekler, Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi.Sosyal medyada ve televizyon ekranlarında sıkça dile getirilen sorun için yetkililerden bir çözüm bekleniyor. Söz konusu saldırılar, Habertürk ekranlarında da konu oldu.'Gün Başlıyor' adlı programı ile her sabah izleyicilerinin karşısına çıkan sunucu Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ile konuyu ele aldı.Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Habertürk'e yaptığı özel açıklamaları anlatarak şu ifadeleri kullandı:'Dün sayın bakanla bir temasım oldu. Tunç, Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade etti. 'Hayvanların korunması hususunda hepimiz hassasız, can dostlarımızı her türlü kötü muameleden korumak için gerekli tedbirleri almaya devam ederken insan sağlığı ile ilgili hassas dengeyi göz etmemiz gerekli.İnsanımızın can emniyeti başta gelen görevimiz. Bu konuda yürüttüğümüz Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak bir çalışmamız var. Taslak çalışmamızı TBMM'nin takdirine sunacağız.' dedi. 3 bakanlığın yürüttüğü çalışmada artık sona gelindiğini ifade etti.'