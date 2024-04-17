WhatsApp'tan çok konuşulacak hamle: 'Uyuyakalmışım' yalanı tarih oluyor

İnternet kullanıcıları arasında oldukça yaygın olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ta, insanların hoşlarına giden özellikler olduğu kadar nefret edilen hatta 'keşke olmasaydı' dedirten bir takım araçlar da bulunuyor.Meta, ikinci gruba gireceği düşünülen bir özellik geliştiriyor. Eğer herhangi bir sebeple konuşmak istemediğiniz bir kişi varsa ve reddetmeye de çekiniyorsanız 'uyuyakalmışım', 'mesajını görmemişim' gibi beyaz yalanlar üretiyor olabilirsiniz. Sizin için 'yatsı vakti' yaklaştı.WhatsApp'ın geliştirdiği özellik, yeni aktif olmuş kullanıcıların küçük bir listesini görmenizi sağlayacak. Böylelikle size 'beyaz yalan' söyleyenleri tespit edebileceğiniz gibi, aleyhinize de kullanılabileceğini unutmamak gerekiyor.Yakınlarda çevrim içi olanların gösterileceği bölüm, 'Kişiler' listesinin bir parçası olarak karşınızda duracak. WhatsApp'ın 2.24.9.14 kodlu beta sürümünde tespit edilen özellik, henüz geliştirme aşamasında olduğundan genel kullanıma açılmadı.