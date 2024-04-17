Türkiye'ye temsilci atamamıştı: X platformuna yavaşlatma cezası geliyor

2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter (X), YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL, ardından aralık ayının başında 30 milyon TL ceza kesilmişti.Daha sonra ise birçok sosyal medya platformu, Türkiye'ye temsilci atayarak ceza almaktan kurtulmuştu.Türkiye'de hala bir temsilci atamayan sosyal medya platformu 'X'e yaptırım geliyor. Daha önce para cezası ve reklam kısıtlaması getirilen platform, adım atmazsa bu kez sırada bant daraltma cezası var.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de yasalar çerçevesinde belirlenen temsilci atama, idari para cezası gibi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya uygulaması X'e bant daraltma uygulamaya hazırlanıyor.Gelen bilgilere göre, bu süreçte sosyal medya platformunun bant genişliği yüzde 90 daraltılabilir. Bu da siteye erişimi neredeyse imkansız hale getirecek.Kesilen cezaları da ödemediYasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle öncelikle 10 milyon TL ve ardından 30 milyon TL idari para cezası uygulanan X, bu idari para cezalarını ödemedi.Türkiye'de vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin X üzerinde reklam vermesi daha önce yasaklanan X, buna rağmen hala temsilci atamadı.Veri miktarı, bant genişliği ve aktarım hızı olarak tanımlayabileceğimiz bandwidth, web sitelerine girişlerde kullanılan toplam indirilme miktarına denir.Bir örnek vermek gerekirse, web sitenizin ana sayfasındaki resim ve kullanılan kodların toplam boyutu 5 MB olsun.Sitenizi 100 kişi ziyare ettiğinde 100x5=500MB bir trafik oluşur. Ziyaretçiler sitenizdeki sayfalar arasında dolaşmaya başlayınca da bu trafiğin boyutu giderek artar.Bu nedenle sitenizin ziyaretçisi ne kadar fazlaysa, ihtiyacınız olan bant genişliği (bandwidth) miktarı da o kadar fazla olur.Hosting paketinizde bulunan bant genişliği limiti dolarsa, sitenize erişim tamamen durur. Bu nedenle ziyaretçi sayınız fazlaysa, sınırsız bant genişliği sunan paketlere geçmeniz daha mantıklı olacaktır.Bant genişliği kısıtlandığında, o web site ile kullanıcı arasındaki veri aktarım hızları azalmış oluyor.Bu durum, söz konusu web sitesine kullanıcıların daha yavaş bir şekilde bağlanacağı anlamına geliyor.Bir web sitesinin veri bağlantısı ne kadar fazla bant genişliğine sahipse, tek seferde gönderilen ve alınan veri kapasitesi de o kadar fazla olur.