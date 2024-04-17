Sivas - İstanbul YHT seferleri ne zaman başlıyor? Bakan Uraloğlu açıkladı: Sivas - İstanbul YHT durakları

Sivas - İstanbul YHT durakları belli oldu. Ankara ile Sivas arasını 2 saate düşüren yüksek hızlı tren İstanbul'dan başlayacak. Aktarmasız olarak yolculuklarını gerçekleştirebilecek yolcuların şimdiden ilgisi oldukça yoğun. Peki; Sivas - İstanbul YHT seferleri ne zaman başlıyor, nereden geçiyor? İşte, detaylar...BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: ANKARA-SİVAS ARDINDAN İSTANBUL-SİVAS!Yüksek Hızlı Tren hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas hattına gelen ilginin ardından İstanbul için tarih verdi:'Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen Yüksek Hızlı Tren ile 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti'SİVAS - İSTANBUL YHT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?Sivas İstanbul YHT seferlerine yönelik çalışmanın tamamlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, ilk seferi açıkladı:'Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas' a 15.58' de varacak, Sivas' tan 13.00' da hareket edecek ve İstanbul' a 20.08' de ulaşacaktır.'SİVAS - İSTANBUL YHT DURAKLARI'Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik' te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız'SİVAS - İSTANBUL ARASI 7 SAAT 8 DAKİKA!Bakan Uraloğlu'nun aktardığına göre İstanbul Sivas YHT seferi 7 saat 18 dakika; Sivas İstanbul YHT seferleri 7 saat 8 dakika sürecek.