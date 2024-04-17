Milli Savunma Bakanı Güler'den Kandil ve Gara'ya operasyon sinyali

Türkiye, Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerini karşı nihai darbeleri indirmeye kararlı.AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.Bakan Güler, şöyle konuştu:Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler.Irak ziyaretinde Erbil'in de ziyaret edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Güler, kendisinin Irak ziyaretini bildiğini söyledi.Bir gazetecinin, 'Güvenli hat oluşturulacak mı? Bu ziyarette mi gerçekleşecek?' sorusu üzerine Güler, şu yanıtı verdi:30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak' mı değil de oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda.Bir gazetecinin, yapılması gereken şeyleri detaylandırmasını istemesi üzerine Güler, ''Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?' yanıtını verdi.Bakan Güler'in bu açıklamaları sonrası Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.Paylaşımda, Kırklareli'nin vize ilçesinde bulunan 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na ait Teröristle Mücadele Harekâtı Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen 'Komando Tazeleme Eğitimi'nden karelere yer verildi.