Mansur Yavaş 'algı belediyeciği’ne devam ediyor! 10 milyar TL krediye tek bir çivi bile çakmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık, 'Bu proje için talep ettiğimiz kaynak, 10 aydır Meclis'te bekletiliyor' sözleri ile Tatlar'da bir adım atılmamasına bahane bulmaya çalıştı.AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise yaptığı açıklamada, '2019'dan 2023'e kadar toplamda size verilen 10 Milyar TL'lik borçlanma yetkisinin sadece 1 Milyar TL'sini kullanmışsınız. Bu süre zarfında, 9 Milyar TL ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ne neden bir çivi çakamadınız?' sorusunu yöneltti.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin yerel seçimler sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantısında Tatlar Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu konusu ele alındı. ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık, 'Bu proje için talep ettiğimiz kaynak, 10 aydır Meclis'te bekletiliyor' önceki dönemde engellendiklerini iddia ederken gerçek tam tersi çıktı.ABB'nin ilk Meclis toplantısında Tatlar Arıtma Tesisi'nin modernizasyonunda Cumhur İttifakı'nın kendilerini engellediği bahanesinin arkasına sığınan Mansur Yavaş yönetiminin bir algı yönetimi daha çöktü. Yerel seçimler sonrası ilk toplantısını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Meclis 1. Başkan Vekili Ertan Işık, 'Tatlar arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu için talep ettiğimiz kaynak konusu 10 aydır mecliste bekletilmektedir.' diyerek genel kurulda oylamaya sundu.'Engellendik' bahanesinin arkasına sığınan CHP Grup Başkan Vekili'nin açıklamasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, '2019'dan 2023'e kadar toplamda size verilen 10 Milyar TL'lik borçlanma yetkisinin sadece 1 Milyar TL'sini kullanmışsınız. Bu süre zarfında, 9 Milyar TL ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ni neden tamamlayamadınız bir çivi çakamadınız? ' sorusunu yöneltti.Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şöyle devam etti.'Bugüne kadar meclise getirdiğiniz maddelerin yüzde 98'ine evet demişiz. Ankara halkının menfaatine olacak her bir adımınıza destek olduk. Ama siz iş yapmak yerine algı oyunları ile sürekli olarak engelleniyoruz bahanesinin arkasına saklandınız. Sayın Yavaş, biz size sadece 2023 yılında 5 Milyar TL kredinizi onayladık. Bunun haricinde 2019'den 2023'e kadar size 10 Milyar TL borçlanma yetkisi verdik. Buradan da siz sadece bunun 1 Milyar TL'lik kısmını harcamışsınız. Bu zamana kadar kalan 9 Milyar TL'lik borçlanma yetkisi ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisini neden yapamadınız. Bu paralar nereye gitti borçlanma nereye kullanıldı, Tatlar için neden kullanılmadı?''Ayrıca İl Başkanımız Hakan Han Özcan'ın da ortaya çıkardığı çok acil diyerek meclisten geçirdiğiniz Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için aldığınız 472 Milyon TL krediyi yüzde 40 faizle çekerek yüzde 30 faizle geri yatırıp Ankara halkını 100 milyon TL zarara uğrattınız. Siz daha bunun hesabını vermediniz. Önce bunun bir hesabını verin!'Ankara halkının parasının bir banka aracılığıyla ilgili çarçur edilmesine yönelik de AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan şu ifadeleri kullanmıştı:'Sürekli 'Şeffaf' olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya onun için ısrarla soruyorum; Ankaralının parasını yok eden bankacılık işlemlerini yaparken, aklına muhtaç olduğunuz, özel bankanın yönetim kurulu üyesi meşhur finans uzmanınız Memduh Aslan Akçay'a hangi hakla belediyeyi yönettirdiniz, talimatlar yağdırmasına, Ankaralının parası hakkında karar vermesine nasıl müsaade ettiniz? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir resmî ilişkisi olmayan bu kişiyi 4 yıl tüm mali işlemlerde tek yetkili ilan ettiniz.Yüklenici ödemelerine, personel maaşlarına, ihalelere dahi karar verebilen bu yetkisiz uzmanınızı kim koydu başucunuzca? Bir tane ehil bürokratınız yok muydu size refakat edecek? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir resmî sıfatı olmayan bu kişiyle baş başa gittiniz, hem de tüm masraflarını belediye bütçesinden ödeterek! Neden? Hangi amaçla? Sahi siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni paralel bir yapıyla mı yönetiyorsunuz? ABB'yi kimlere teslim ettiniz?'