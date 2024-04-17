İYİ Parti eriyor! Bir istifa daha: Sağlık Politikaları Başkanı...

İyi Parti'de yerel seçimlerde istenilen sonucun elde edilememesinin ardından başlayan yaprak dökümü sürüyor.Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmadığı kurultay öncesi istifalara bir yenisi eklendi.İyi Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.'CHP ile iş birliğini destekledim ama azınlıkta kaldım'Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının yerel seçim öncesi getirdiği iş birliği teklifini desteklediğini belirterek, 'Canla başla iş birliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta kaldım.' ifadesini kullandı.Çoğu GİK üyesinin, bugünün siyasetinin önemli bir düsturu olan 'kazan-kazan' stratejisini göz ardı ettiğini vurgulayan Demirer, hür ve müstakil girilen yerel seçimde alınan sonucun, hem partinin yetkili kurullarının hem de teşkilatların beklentisinin çok altında kaldığına dikkati çekti.Yerel seçim sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasının ve kurultayda aday olmayacağını açıklamasının, parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getiren Demirer, şunları kaydetti:Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İyi Parti, hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır.Gelinen bu noktada İyi Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum.Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum.Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.