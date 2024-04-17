CHP-DEM ittifakı teröristleri iyice şımarttı: PKK elebaşı Kalkan'dan Özel'e yol haritası!

CHP'nin yerel seçimde PKK uzantısı DEM Parti desteğiyle elde ettiği kısmi başarı, terör örgütü elebaşılarını heyecanlandırdı. PKK'nın eli kanlı teröristlerinden Duran Kalkan, CHP'nin yeni dönemde hangi rotayı izlemesi gerektiği yönünde Özgür Özel'e tavsiyelerde bulundu.CHP'nin cumhuriyeti demokratikleştirmesi ve “kürtlere” alan açması gerektiğini söyleyen PKK elebaşısı Duran Kalkan, Türkiye'nin hudut ötesi harekatlarına karşı “Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de ne işi var?” diyerek karşı çıkmaları gerektiğini yönünde muhalefete akıl vermeye kalktı.Haber7'nin haberine göre DEM Parti'yi işaret ederek “Seçimde de mücadele ediyoruz, seçimsiz de mücadele ediyoruz. Böyle bir hareketiz.” diyen PKK'lı terörist Duran Kalkan, AK Parti ve MHP'ye oy veren seçmene ise “sürü” diyerek hakaret etti.DEM'LE İTTİFAK TERÖRİSTİ ŞIMARTTI... ÖZEL'İN NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ SIRALADITerör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, terör uzantısı Medya Haber televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik şu sözleri kullandı:“Özgür Özel'in başkanlığındaki CHP, işte Kılıçdaroğlu'nun düşüşü ardından girdiği seçimde yeni bir durum yarattı. Birinci parti oldu, sorumluluk üstlendi. 50 yıl önce Ecevit de öyle bir çıkış yaptı. Fakat ideolojik olarak, resmi ideoloji denen, özünde de kültürel soykırımı ifade eden, Kürt düşmanlığı biçiminde somutlaşan zihniyeti ve siyaseti aşamadığı için bir yenilik yaratamadı. O kadar uğraştı, mücadele etti, bakın izi bile kalmadı. Şimdi bir CHP için bir şans, fırsat olabilir mi? Özgür Özel yönetimi gerçekten bu durumu aşabilir mi bilemiyoruz. Aşmasını ister insan. O zihniyeti ve siyaseti aşabilir mi /.../ Gerçek cumhuriyeti özümseyecekler, bir de cumhuriyetin demokratikleşmesini gerçekten isteyecekler. Asgari demokrasi ilkelerine sadık olacaklar. Böyle bir program ortaya koyabilecek mi?”MUHALEFETE HİZA ÇİZDİ: 'TÜRKİYE'NİN NE İŞİ VAR IRAK'TA DEYİN!'Türkiye'nin hudut ötesindeki terör yapılanmalarını yok etmeye yönelik askeri hazırlıklardan duyduğu korku ve paniği sözlerine yansıtan terörist Duran Kalkan, umudunu yine muhalefete bağlayarak şunlar söyledi:“Başta CHP olmak üzere Türkiye'nin siyasi çevrelerini uyarıyorum. Buna alet olmasın kimse. Bu tür şeylere kalmasınlar. Türk ordusunun Irak'ta ve Suriye'de ne işi var? Bunu söyleyebilirler. Bunu söylemek milliyetçilikten uzaklaşmak değildir, yurt sevgisinden kopmak değildir. Tam tersine kendi iktidarı için Türk evlatlarını Irak'a, Suriye'ye, bilmem Libya'ya, şuraya buraya gönderen, bunu paralı asker olarak ölüm üzerine gönderen bir yönetimden kurtulmaktır. Bir anlayıştan kurtulmaktır. Bu insanları böyle bir felaketten kurtarmaktır.”DEM'Lİ İTİRAF: SEÇİMDE DE MÜCADELE EDİYORUZTerör örgütü PKK elebaşı Kalkan, siyasette de yer aldıklarını itiraf ettiği konuşmasında, “Şimdi çeşitli güçler ne yapar bilemeyiz. Yani bir erken seçime zorlarlar mı, istifa isterler mi onu? Siyaset yapacak güçler belli. Biz mücadele vereceğiz. Seçimle yapmıyoruz bu işi. Seçimde de mücadele ediyoruz, seçimsiz de mücadele ediyoruz. Böyle bir hareketiz.” dedi.MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR SEÇMENE ALÇAK SÖZLER: 'BAZI SÜRÜLER...'AK Parti ve MHP'ye oy verenlere hakaret eden terörist Duran Kalkan, seçim sonuçları üzerinden yaptığı yorumda, “Bazı çevreler, AKP-MHP faşizminin Türkiye'nin değişik yerlerinde çok etkili olduğunu, faşist kilitlenmenin oluştuğunu, insanların beyninin yıkandığını, ırkçı, milliyetçi, şoven bilinçle dolu olduklarını, bunları değiştirmenin çok zor olduğunu söylüyordu. Bu seçimler bu anlayışı yerle bir etti. Açıkça ortaya çıktı ki Türkiye toplumu değişime açık. Öyle kemikleşmiş filan değil. Öyle bazı sürüler var mı? Var tabii. Ama sorun onlar değil. Onların dışındakileri de görelim. O çok küçük bir azınlık. Büyük çoğunluk aslında bir arayış içerisinde.” hezeyanlarını dillendirdi.