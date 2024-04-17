Bu kadarına da pes! Brezilyada kredi alabilmek için ölü amcasını bankaya götürdü | O anlar kamerada

Brezilya'da görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Genç bir kadın amcası olduğunu iddia ettiği adamı kredi başvurusu yapmak için bankaya götürdü. Banka çalışanları, yaşlı adamın normal görünmediğini fark ederek polise ihbarda bulundu. Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi yarattı.

Brezilya'da bir kadın amcası olduğunu iddia ettiği adamı kredi başvurusu yapmak için bankaya götürdü.Rio de Janeiro'da yaşanan olayda bir kadın, 17 bin real yani 3 bin 400 dolar tutarında kredi çekmek için yaşlı bir adamın ölüsünü bankaya götürdü.Brezilya basınında haberlere göre banka çalışanları olayı videoya çekerek polisi aradı.Adı Erika de Souza Vieira Nunes olduğu öğrenilen kadın, sandalyede oturan yaşlı bir adamın yanında dururken adamın kafasını dik tutmaya çalıştı.Kadının adama doğru, 'Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. İmzalamazsan parayı alamayız çünkü senin adına imzalayamam' sözlerini kullandığı iddia edildi.