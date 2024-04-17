Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı: Açtığı yoldan giderek milletimize başarılar yaşatmanın gururunu yaşıyoruz

Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 31. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, "Rahmetli Özal’ın “çağ atlayan Türkiye” diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihî başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 31. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Vefatının 31'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ı minnetle, şükranla, özlemle yâd ediyorum. Rahmetli Özal'ın 'çağ atlayan Türkiye' diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihî başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin…'