Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Milyonlarca çalışanın merak ettiği 'Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi' sorusu yanıt buldu.ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMDE DEĞİLOcak 2024'te yapılan zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıkan asgari ücrete ilişkin yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIBakan Işıkhan 'Başta nasıl bir karar alındıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz' dedi.2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?2024 yılında uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL brüt ücret ise 20 bin 2 TL oldu.Asgari ücret döviz bazlı tarihinde ilk kez 570 doları aştı.Net asgari ücret üzerinde 5600 TL'lik bir artış söz konusu olurken, 500 TL olan devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti.Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu.2023 Ocak ayında 8506 TL olarak belirlenen net asgari ücret dikkate alındığında 1 yıllık değişim oranı yaklaşık yüzde 100 oldu.