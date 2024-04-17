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Beyaz Gazete
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7 ilde DEAŞ'a operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

7 ilde DEAŞ'a operasyon: 20 şüpheli yakalandı
Ekleme: 17.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
7 ilde DEAŞ'a operasyon: 20 şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

“7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

KARARLILIK MESAJI
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.

7 ilde DEAŞ'a operasyon: 20 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlar sonucu;

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli yakalandı.

Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Kilis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

7 ilde DEAŞ'a operasyon: 20 şüpheli yakalandı

POLİSLERİ TEBRİK ETTİ
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle”