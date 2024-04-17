7 ilde DEAŞ'a operasyon: 20 şüpheli yakalandı

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;“7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlar sonucu;İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli yakalandı.Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.Elazığ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.Kilis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle”