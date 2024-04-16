X’e kısıtlama an meselesi! Avrupa'da kurallara uyarken Türkiye'de uymadı

Twitter yeni adıyla X için son uyarı yapıldı. Türkiye'deki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen X, temsilcilik atayıp cezalarını ödemezse BTK tarafından platforma bant daraltması uygulanacak.Eskiden Twitter ismiyle faaliyet gösteren Elon Musk'un devralmasıyla adını değiştiren metin tabanlı sosyal medya uygulaması X'in Türkiye'de kısıtlanması an meselesi.Avrupa'da kitabına göre iş yaparken Türkiye'nin ikazlarını dinlemeyen, cezalarını ödemeyen ve temsilci atamamakta ısrar eden X platformu için son uyarı yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde X'in bant genişliğini yüzde 90 daraltacağını bildirdi.Ekim ayında temsilci bildirmemesi sebebiyle 10 milyon TL idari para cezası verilen platforma sonrasında 30 milyon TL daha idari para cezası verildi. Bunun üstüne bir de reklam yasağı getirilerek temsilci ataması için 3 ay süre verildi. Türkiye'deki yasal yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmeyen X için süre doluyor.Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'na hızla uyum sağlarken Türkiye'de kurallara uymayan X'e uygulanan yaptırımların sonraki aşaması sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması olacak.BTK bant daraltmasına gittiğinde X uygulaması Türkiye'de kullanılamayacak.