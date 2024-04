Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rekoru duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda bir günde 425 bin 995 yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde gerçekleşen havayolu kullanım istatistiklerini açıkladı. Her geçen yıl artan hava yolu trafiğine dikkat çeken Uraloğlu, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde son 22 yılda yaptığımız havayolu yatırımları meyvesini veriyor, vatandaşlarımız yolculuklarda uçak konforunu tercih ediyor. Uçak yolculuğu artık gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu.' diye konuştu.Ramazan Bayramı'nda 5-14 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleşen 42 bin 573 uçak trafiğinde 6 milyon 852 bin 948 yolcunun seyahat ettiğinin altını çizen Uraloğlu, 'Havayollarında artan yolcu sayıları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında güvenli, ekonomik, konforlu ve hızlı bir havayolu ulaşımı sağlamak için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeler ve hizmetlerimizle taçlandırarak ulaşımın yüzyılı yapacağız' dedi.Bakanlık olarak ulaşımın her modunda, son teknoloji sistemler ve yatırımlar yaparak ulaşımda Türkiye'de adeta çağ atlattıklarının altını çizen Uraloğlu, 'Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede ülkemizin ekonomisini ve istihdamını arttırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin turizmini, sanayisini ve ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılın'da da hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığının da altını çizdi. Uraloğlu, bayram tatilini kapsayan 5-14 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda 14 bin 546 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirterek, İstanbul Havalimanında 2 milyon 212 bin 709 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. 14 Nisan 2024 günü 245 bin 995 yolcu sayısına ulaşıldığının altını çizen Uraloğlu, 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 gün olması ve okul ara tatilinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle turizm bölgelerine doğru da önemli oranda seyahat gerçekleştiğini vurguladı. Turizm merkezlerindeki havalimanlarının Bayramda da yüksek dolulukla çalıştığına değinen Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 502 uçak trafiği gerçekleşti ve 365 bin 972 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan 2024 tarihinde ise 42 bin 453 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti ve 324 bin 595 yolcuya hizmet verildi. 14 Nisan 2024 günü 38 bin 168 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Turizm şehrimiz Antalya'ya ise yine en fazla yolcunun seyahat ettiği şehirlerimizden oldu. Antalya Havalimanında 4 bin 941 uçak trafiğinde 786 bin 962 yolcuya hizmet verilirken 13 Nisan 2024 günü 97 bin 791 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 764 uçak trafiği gerçekleşti ve 76 bin 544 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda da 736 uçak trafiği gerçekleşirken 115 bin 960 yolcuya hizmet verildi.'