Romantizmin acı sonu! Su altında evlilik teklifi ederken boğuldu

Birlikte Tanzanya'ya giden çift, Pemba Adası'nda bir otelde kalıyordu.Suya bir dalış gerçekleştiren Steven, bu esnada Kenesha'ya cebindeki notu çıkararak evlenme teklifi etti.O anları kameraya alan Kenesha, bunun Steven'ın son anları olduğundan habersizdi.Kağıdın bir tarafında şunlar yazıyordu: 'Seninle ilgili sevdiğim her şeyi sana anlatacak kadar nefesimi tutamıyorum AMA senin hakkında sevdiğim her şeyi HER GÜN daha çok seviyorum!'Steven daha sonra Kenesha'nın kendisiyle evlenmesini istediğini söylediği kağıdın öteki tarafını çevirdi ve kısa bir süre sonra bir yüzük çıkardı.Videoda Kenesha'nın heyecanla güldüğü duyuldu ancak Steven dalışından sonra yüzeye çıkmayı başaramadığı için yüzüne karşı asla evet diyemedi.Beklenmedik ölümünün ardından Kenesha, sosyal medyasında evlenme teklifinin videosunu ve tatilinden diğer fotoğrafları paylaştığı yürek parçalayıcı bir gönderi yazdı.Kendi hesabında şöyle yazdı: 'Steven Weber Jr. gibi güzel ruhu onurlandırmaya yetecek hiçbir kelime yok. Karşılaştığın herkese parlak bir ışık oldun ve çevrendekilere neşe getirdin. Nazik, şefkatliydin, beni sürekli gülmekten ağlattın ve beni kimsenin sevmediği gibi sevdin.'Duygusal paylaşım şöyle devam ediyordu: 'Sen bu derinliklerden hiç çıkmadın, bu yüzden cevabımı hiç duymadın: 'Evet! Evet! Milyonlarca kez, evet, seninle evlenirim!!''Hayatımızın geri kalanının başlangıcını asla birlikte kucaklayıp kutlayamadık; çünkü hayatımızın en güzel günü, kaderin akla gelebilecek en acımasız cilvesiyle en kötüsüne dönüştü.'Kenesha ayrıca, Steven'ın ölümüne yaklaşan günlerde yapılacaklar listesi tatilinin tadını çıkardıkları gerçeğiyle 'teselli bulmaya' çalıştığını yazdı ve onları 'birlikte geçirdiğimiz son anlarda çok mutluyduk' diye tanımladı.O zamandan beri pek çok kişinin yorum yaptığı mesajına şöyle devam etti: 'Seni çok seviyorum ve her zaman seveceğim.' zamanlar.Tesisin CEO'su Matthew Saus, çetin sınav sırasında Steven'ın ölümünden sonra herkesin 'temelden sarsıldığını' söyledi. Personelin Steven'ın dalışı sırasında 'dalma alanındaki bir soruna' müdahale ettiğini ancak oraya vardıklarında 'her şey için çok geç olduğunu' söyledi.Zamansız ölümünün üzerinden dört yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Steven ve Kenesha'nın hikayesi bugün hala insanların kalbinde buruk bir acı bırakıyor.