Kabine'nin gündemi belli oldu! Ekonomi, seçim sonuçları ve olası Irak harekatı masada

2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek.Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak.On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bu ay sonu açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin son pürüzler de giderilecek.Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlik de masada olacak.İran'ın İsrail'e saldırıları, olası Irak harekâtı istişare edilecek. 12 yıl aradan sonra 22 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyaret de değerlendirilecek.Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.DEAŞ, DHKPC ve PKK başta olmak üzere ülkenin güvenlik ve huzurunu tehdit eden tüm unsur ve teröristlere yönelik yapılan mücadele değerlendirilecek.Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için devlet millet ele ele vererek seferberlik başlattı.Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğü seferberlik kapsamında depremin birinci yıl dönümünde deprem konutlarının teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş, şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti.2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı.Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.