İsrail'e 'ihracat' kısıtlaması! 'Tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır. Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir." denildi.