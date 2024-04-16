Bildikleri ikinci bir iş daha varmış! CHP'li belediye heykellerden sonra bu sefer de bar açtı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı proje gündem oldu.Akdeniz sahilindeki kentin belediyesi, bar açarak alkollü içecek satışına başladı. Pozcu sahilindeki söz konusu mekanda, öğrencilerin ve gençlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, "Mersin'de gezerken harika bir şey gördük. Belediye bar açmış." ifadeleri kullanıldı.Barda oturan gençlerden biri, "Belediyenin barı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Muhteşem. Lüks restoranlardan daha mutlu ediyor beni şu anda." yanıtını verdi.Videoyu çeken genç ise fiyatların uygun, ortamın güzel olduğunu söyledi.