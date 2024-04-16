Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor
Geçtiğimiz 1 ay süresinde Fed'in faiz indirimini öteleyeceği beklentileriyle güvenli liman algısıyla rekorlar kıran altın fiyatlarında bu kez ortadoğu'da yaşanan gerilimin etkisi var. İsrail ile İran arasında süren gerginlik altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın bugün tarihi zirvesine yakın başladı
Geçtiğimiz 1 ay süresinde Fed'in faiz indirimini öteleyeceği beklentileriyle güvenli liman algısıyla rekorlar kıran altın fiyatlarında bu kez ortadoğu'da yaşanan gerilimin etkisi var. İsrail ile İran arasında süren gerginlik altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın bugün tarihi zirvesine yakın başladı
Altın ile ilgili flaş tahminlerde gelmeye başladı. Küresel yatırım bankalarından Citibank, ONS altın fiyatlarının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini raporladı. Citi, tahminlerinin ortadoğudaki gerilimlerin artmasıyla ilgili olduğunu söyledi.
Gram altın 2,489 TL
Çeyrek altın 4,375 TL
Yarım altın 8,423 TL
Cumhuriyet altını 16,917 TL
ONS altın 2,403 dolar
Altın ile ilgili flaş tahminlerde gelmeye başladı. Küresel yatırım bankalarından Citibank, ONS altın fiyatlarının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini raporladı. Citi, tahminlerinin ortadoğudaki gerilimlerin artmasıyla ilgili olduğunu söyledi.
Gram altın 2,489 TL
Çeyrek altın 4,375 TL
Yarım altın 8,423 TL
Cumhuriyet altını 16,917 TL
ONS altın 2,403 dolar