Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Geçtiğimiz 1 ay süresinde Fed'in faiz indirimini öteleyeceği beklentileriyle güvenli liman algısıyla rekorlar kıran altın fiyatlarında bu kez ortadoğu'da yaşanan gerilimin etkisi var. İsrail ile İran arasında süren gerginlik altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın bugün tarihi zirvesine yakın başladı

Geçtiğimiz 1 ay süresinde Fed'in faiz indirimini öteleyeceği beklentileriyle güvenli liman algısıyla rekorlar kıran altın fiyatlarında bu kez ortadoğu'da yaşanan gerilimin etkisi var. İsrail ile İran arasında süren gerginlik altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın bugün tarihi zirvesine yakın başladıAltın ile ilgili flaş tahminlerde gelmeye başladı. Küresel yatırım bankalarından Citibank, ONS altın fiyatlarının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini raporladı. Citi, tahminlerinin ortadoğudaki gerilimlerin artmasıyla ilgili olduğunu söyledi.Gram altın 2,489 TLÇeyrek altın 4,375 TLYarım altın 8,423 TLCumhuriyet altını 16,917 TLONS altın 2,403 dolar