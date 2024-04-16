  • USD: 32,33 - 32,39
  • EURO: 34,45 - 34,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Geçtiğimiz 1 ay süresinde Fed'in faiz indirimini öteleyeceği beklentileriyle güvenli liman algısıyla rekorlar kıran altın fiyatlarında bu kez ortadoğu'da yaşanan gerilimin etkisi var. İsrail ile İran arasında süren gerginlik altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın bugün tarihi zirvesine yakın başladı

Ekleme: 16.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyorGeçtiğimiz 1 ay süresinde Fed'in faiz indirimini öteleyeceği beklentileriyle güvenli liman algısıyla rekorlar kıran altın fiyatlarında bu kez ortadoğu'da yaşanan gerilimin etkisi var. İsrail ile İran arasında süren gerginlik altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın bugün tarihi zirvesine yakın başladı

Altın ile ilgili flaş tahminlerde gelmeye başladı. Küresel yatırım bankalarından Citibank, ONS altın fiyatlarının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini raporladı. Citi, tahminlerinin ortadoğudaki gerilimlerin artmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Gram altın 2,489 TL

Çeyrek altın 4,375 TL

Yarım altın 8,423 TL

Cumhuriyet altını 16,917 TL

ONS altın 2,403 dolar