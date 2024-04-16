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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ekleme: 16.04.2024 - 09:07 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan depremMalatya'da gece saatlerinde deprem meydana geldi.

Malatya merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

AFAD DETAYLARI DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 01:15'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Gece yarısı vatandaşları korkutan depremin derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem