AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da gece saatlerinde deprem meydana geldi.Malatya merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.AFAD DETAYLARI DUYURDUAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 01:15'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Gece yarısı vatandaşları korkutan depremin derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü.