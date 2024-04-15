İşsizlik geriliyor! Bakan Işıkhan: İstihdam sayısı rekor kırdı

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu. Rakamları değerlendiren Çalışma ve Sosysal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre; 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi." dedi.

İşsizlik oranı şubatta 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 düzeyinde gerçekleşti. İstihdam sayısı 32 milyon 423 bine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı.TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.Rakamları değerlendiren Çalışma ve Sosysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre; 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz." dedi.