İsrail savaş kabinesinde neler yaşandı? ABD medyası perde arkasını açıkladı: O telefonu beklediler!

Orta Doğu'da savaşın fitilini ateşleyen İsrail, bu kez de had safhaya ulaşan İran çatışmalarıyla büyük bir sarsıntıya neden oldu. İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'ın vereceği yanıt merak konusu olmuştu.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.Korkutan gelişme geçtiğimiz gün yaşanmış, İran İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.İran'ın misillemesinin ardından gözlerin çevrildiği İsrail'de gece saatlerinde kritik bir toplantı yapıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan savaş kabinesi, İran planını masaya yatırdı. İsrail Kanal 12 Televizyonu, İsrail Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği ve İran'a verilecek yanıtın değerlendirildiği toplantıyla ilgili bilgi paylaştı.Haberde, toplantıda İran'a karşılık verilmesinin gerekliliği konusunda mutabakat sağlandığı ancak, ABD ve uluslararası camianın baskılarını da göz ardı etmeden bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.Savaş Kabinesi içinde, misillemeye 'kısa, hızlı ve göze göz dişe diş karşılık verilmesi' gerektiğini düşünenler ile 'bekleyip, iyi bir plan yapıp güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini düşünenler' olarak iki ayrı grubun oluştuğu kaydedildi.Kabinede neler yaşandığı belirsizliğini korurken ABD medyası olayın perde arkasında yaşananları yayınladı. Axios'ta yayınlanan ve isimleri güvenlik gerekçesi ile açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılan habere göre İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından cumartesi gecesi savaş kabinesi toplantısında bakanlar Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya derhal karşı saldırı yapması yönünde baskı yaptı.İran'a karşı hemen bir misilleme yapılması gerektiğini savunan öneri ise Netanyahu tarafından reddedildi. Gantz ve Eisenkot, İsrail'in İran bombardımanına yanıt vermek için ne kadar uzun süre beklerse, bunu yaparken o kadar az uluslararası destek alacağını savunduklarını öne sürse de Netanyahu ve savaş kabinesinin diğer üyeleri, acil bir karşı saldırıyı reddetti ve bunun yerine İran saldırısının ne kadar can kaybına ve ne kadar hasara yol açtığını görmek için beklemeyi seçti.Axios haberinde, Netanyahu'nun misilleme yapmak için ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı telefon görüşmesini beklemek istediğine de yer verdi. İsrailli bir yetkili konuyla ilgili, 'Misilleme için çeşitli seçenekler vardı ancak çağrı bunu durdurdu. Bu tren istasyondan ayrıldı ve şimdi biraz nefes alabilir ve konuyu tekrar düşünebiliriz' ifadelerini kullandı.