Baykar kendi başarısını kanıtladı! “Güçlenen Türkiye’nin Yükselen Yıldızı” olmaya devam

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan BAYKAR'a yönelik yapılan iftiralar hakkında açıklama geldi. Başkanlık, BAYKAR'ın hiçbir destek programından faydalanmayarak bugünlere kadar kendi başarısı ile geldiği açıklandı.Türk Savunma Sanayisi dünyada ön plana çıkmaya devam ediyor. BAYKAR'ın yerli ve milli imkanlar ile geliştirdiği üstün teknolojiler sayesinde Türk Savunması dünyada ön plana çıkmış durumda.Türk Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkânlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürmekte, 12 Milyar doları aşkın sektör cirosu, 2 Milyar Dolanı aşkın Ar-Ge harcaması, 850'yi aşkın projesi ve 90 Milyar dolarlık proje hacmi ile bu kutsal ve hayati amaç için çalışmalarını yürütmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.Başkanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında, ''BAYKAR‘ın, bugüne dek yukarıda anılan finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirisine başvurusu bulunmamış olup, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır.Her gün yeni ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz. Türk savunma sanayii, gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir.T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yarınlarımız için bu ülkenin evlatları ile sektörümüze değer katan firmalarımızın yanında olmaya devam edecek, “Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı” olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.'' ifadeleri yer aldı.