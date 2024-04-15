Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgemizde son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze’deki durum ele alındı. Ayrıca Kıbrıs konusu ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği değerlendirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, 'Kıbrıs konusu' ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.