İsrail Gazetesi: İran saldırısı, İsrail-ABD bağlarını kuvvetlendirdi

İsrail gazetesi The Times of Israel, İran'ın İsrail'e dün gece düzenlediği hava saldırısının Tel Aviv ile Washington arasında Gazze saldırıları nedeniyle haftalardır süregelen gerilimin ardından iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini yazdı.

The Times of Israel'e konuşan eski İsrail istihbarat yetkilisi Avi Melamed, Gazze saldırılarıyla daha önce ortaya çıkan İsrail ile ABD arasındaki sürtüşmenin İran saldırılarıyla yerini iki ülke arasında bağların kuvvetlenmesine bıraktığı değerlendirmesinde bulundu.Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının daha önce bölgede İsrail ile komşuları arasında hatta Washington ile gerginliklere sebep olduğunu hatırlatan Melamed, 'İran'ın saldırısı şimdiden koordinasyonu artırdı ve Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkileri ısıttı.' ifadesini kullandı.İran saldırılarının İsrail'i izolasyondan kurtardığı vurgulandıThe Times of Israel'in haberde, dün geceki hava saldırılarının İsrail'i Gazze Şeridi'nde yaptıkları nedeniyle tecrübe ettiği izole edilmişlik durumundan kurtardığının altı çizildi.İsrail'in tekrar gördüğü diplomatik destekten yararlanmaya hazır göründüğü vurgulanan haberde, İsrail'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere bugün toplanacağı belirtildi.Haberde, İsrail'in İran'a bir misillemede bulunması durumunda Washington ile Tel Aviv arasında gerginliğin tekrar yükselebileceği ihtimaline değinilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a karşı olası bir misilleme saldırısını ABD'nin desteklemeyeceğini Netanyahu'ya ilettiği yönündeki iddialara da yer verildi.Biden'ın daha önce yaptığı görüşmelerde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar konusunda Netanyahu'yu 'topa tuttuğu' aktarılan haberde, ikilinin dün gece yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirmede Biden'ın İran'ı durdurmak için diplomatik çabalara yönelmeye hazır olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.Haberde, İsrail'e karşı ABD'de Demokratlar arasında tepkilerin arttığı ve İsrail'e yardımların sınırlandırılması çağrıları yapıldığı anımsatılarak, dün geceki saldırı karşısında İsrail'i destekleyen pek çok açıklamanın geldiği belirtildi.Daha önce yardımların sınırlandırılmasına yönelik açık çağrılar yapan Maryland Senatörü Chris Van Hollen, bu açıklamaları yapan siyasetçilerden biri oldu.Van Hollen, İran saldırısından sonra X sosyal medya hesabından, 'İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor ve İsrail'in bu saldırganlığa karşı kendini savunma hakkını destekliyorum. Ayrıca tüm bölge halkını içine alan daha geniş bir çatışmayı önleme çabasında Biden'ın yanındayım.' ifadelerini kullandı.Temsilciler Meclisi'ndeki 56 Demokrat isim, geçen hafta, WCK görevlilerinin öldürülmesine ilişkin ABD öncülüğünde bir soruşturma başlatılmasını ve büyük silah transferlerinin söz konusu soruşturma tamamlanana kadar durdurulmasını öneren bir mektubu imzalamıştı.İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.