İran'ın saldırısı sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: İsrail'e desteğimiz tam

İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, 'Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı.' ifadelerine yer verildi.Beyaz Saray ise artan gerilim sonrası açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek.' denildi.İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, 'Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak.' ifadesini kullanmıştı.ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e 'sarsılmaz' şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise 'İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız.' açıklamasını yapmıştı.